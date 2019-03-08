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    Хватит ли сил абхазскому режиму взяться за «воров в законе»?
    08.03.2019
    Лидер оккупационного режима Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в «парламент» проект закона о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает "Эхо Кавказа".

    Проект закона предусматривает установление уголовной ответственности за:

    - создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией);

    - финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации).

    Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Проект законаразработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью, говорится в информации на официальном сайте лидера абхазских сепаратистов.


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