Хватит ли сил абхазскому режиму взяться за «воров в законе»?

Лидер оккупационного режима Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в «парламент» проект закона о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает "Эхо Кавказа".
Проект закона предусматривает установление уголовной ответственности за:
- создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией);
- финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации).
Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Проект законаразработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью, говорится в информации на официальном сайте лидера абхазских сепаратистов.