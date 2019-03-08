Хватит ли сил абхазскому режиму взяться за «воров в законе»?

08.03.2019 Лидер оккупационного режима Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в «парламент» проект закона о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает "Эхо Кавказа".



Проект закона предусматривает установление уголовной ответственности за:



- создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией);



- финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации).



Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе. Проект законаразработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью, говорится в информации на официальном сайте лидера абхазских сепаратистов.











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