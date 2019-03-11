Количество задержанных у линии разделения Абхазии тревожное - исследование

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11.03.2019 Количество задержанных у линии разделения Абхазии тревожное – сообщает «Центр по правам человека».



По информации организации, по данным Службы охраны границы Российской Федерации, количество задержанных в 2009-2016 годы составило 14 000 человек.



11 марта "Центр по правам человека" проведет презентацию отчета "Зона колючих ограждений - массовые нарушения прав человека на линии разделения Абхазии и Южной Осетии".



Отчет "Центра по правам человека в основном базируется на информации, полученной от граждан, проживающих у линии разделения оккупированных территорий. В ходе исследования организация осуществила 8 визитов в 27 селах, расположенных на линиях росийской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Грузии. Состоялись также встречи с представителями местных муниципалитетов. Проблемы, выявленные путем опроса и получения разной публичной информации, были проанализированы в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Отчет подготовлен по финансовой поддержке Хельсинкского комитета Норвегии. Отчет отражает массовые нарушения прав на линиях росийской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Грузии, в том числе факты незаконного ограничения свободы, отношения к незаконно задержанным лицам, ограничения свободы передвижения и образования"- сказано в информации.



В организации говорят, что задержание людей на линиях росийской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Грузии осуществляется на контролируемой грузинской стороной территории.



"Задержания имеют случайный характер, и населению трудно прогнозировать, на какой территории могут их задержать. В некоторых изоляторах задержания нет надлежащих условий. Были выявлены случаи, когда по отношению к задержанным лицам имело место ненадлежащее отношение.

Количество задержанных у линии разделения Абхазии тревожное. По данным Службы охраны границы Российской Федерации, количество задержанных в 2009-2016 годы составляло 14 000 человек. Для населения, проживающего в Гали, проблемой является получение необходимой документации, что ограничивает им возможность свободного передвижения на линии разделения. Эти ограничения противоречат международным стандартам прав человека, что детально рассматривается в отчете"- сказано в отчете организации.



По их же информации, в отчете представлены рекомендации по отношению грузинских правительственных ведомств, международных организаций, а также наблюдательской миссии Евросоюза.









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