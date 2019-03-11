Российским рыбакам упростили вывоз хамсы из Абхазии

Абхазский режим разрешил российским рыбакам вывозить уловы хамсы в упрощенном порядке без оформления "таможенных документов", сообщила в понедельник пресс-служба Росрыболовства.



"Достигнута важная для российских рыбаков договоренность: абхазская сторона согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы и разрешила вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур", - уточнила пресс-служба.



В мае представители России и их марионеточного режима Абхазии также обсудят экономическое сотрудничество при вылове хамсы и дальнейшей ее переработки.



С конца декабря и до 31 марта в Абхазии проходит промышленный лов хамсы, общий допустимый улов у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов составляет 27 тыс. т хамсы для изготовления муки и жира. Ранее сообщалось, что из этой квоты вылов около 4 тыс. т хамсы предоставляется российским рыболовецким хозяйствам на тех же условиях, что и абхазским. В мае абхазская сторона огласит решение о льготной оплате квот хамсы для российских рыбаков.









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