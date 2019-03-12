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    Правительство Грузии начинает реализацию экономической программы для жителей оккупированных территорий
    12.03.2019
    «Правительство Грузии начинает реализацию программы — «Производи для лучшего будущего» для граждан Абхазии и Цхинвальского региона живущих вдоль по обе стороны т.н разделительной линии», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге, состоявшемся перед заседанием правительства.

    Проект будет реализован в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему».

    Как отметил глава правительства, проект направлен на то, чтобы приблизить экономическую мощь к гражданам, живущим по обе стороны разделительной линии.

    «Мы вводим новую программу -«Производи для лучшего будущего», которая будет задействована сегодня. Программа предусматривает способствование экономической деятельности людей, проживающих вдоль обеих сторон разделительной линии Абхазии и Цхинвальского региона, а также поддержку совместных производств и различных проектов. Эта программа беспрецедентна, и я надеюсь, что она создаст дополнительную экономическую активность для людей, разделенных линиями, в том числе ради появления деловых отношений и для большего развития человеческих отношений », — сказал Мамука Бахтадзе.


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