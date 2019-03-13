Гражданин Грузии скончался в Абхазии при невыясненных обстоятельствах

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13.03.2019 Гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, скончавшийся в Абхазии, в последне время проживал в селе Ачигвара Гальского района, находящемся под контролем российских оккупантов. Предположительно, он был задержан, когда пытался перебраться в Зугдидский район Грузии.



По данным СМИ, Ираклий Кварацхелия рос в Сенаки. Он был зарегистрирован в поселении беженцев по улице Мира в Сенаки. Между тем, как заявляет представитель мэра города Гоча Чантурия, Кварацхелия там не появлялся последние десять лет, хотя проживал там раньше вместе с бабушкой, до ее кончины.



По информации СМИ, у Кварацхелия была семья - супруга и ребенок, однако в последнее время не жил с ними. Семья Ираклия Кварацхелия проживает на подконтрольной грузинской стороне территории.



По имеющейся информации, Кварацхелия был задержан российскими оккупантами 10 марта. Точная дата его кончины не известна. Известно лишь то, что смерть наступила на базе российских оккупантов в Набакеви. С учетом того, что на этой базе задержанных обычно удерживают не долго, предполагается, что он вскоре же погиб.



Представитель правительства Автономной Республики Абхазия в регионе Самегрело-Земо Сванети Резо Кобалия заявляет, что по имеющейся у него информации Ираклия Кварацхелия 11 марта понадобилась помощь врача, которого, предположительно, привели на военную базу из села Тагилони.



"Как говорят, состояние его здоровья было тяжелое. О других деталях не говорят", - отметил Кобалия.



Телекомпании распространяются комментарии очевидцев задержания Кварацхелия. Один из очевидцев утверждает, что видел момент задержания и рассказал, что между Кварацхелия и российскими оккупантами имела место словесная перепалка.





Служба государственной безопасности Грузии по "горячей линии" МНЕС получила информацию, согласно которой Ираклий Кварацхелия покончил жизнь самоубийством. В СГБ заявляют, что он был задержан представителями сепаратистского режима Абхазии.



"СГБ всеми имеющимися у нее средствами пытается установить объективные обстоятельства, связанные с кончиной указанного лица", - говорится в заявлении СГБ.



Абхазская сторона утверждает, что Кварацхелия повесился.



“Ираклия Кварацхелия задержали российские пограничники при попытке незаконно перейти границу Абхазии. Это произошло 12 марта в 16.55. Они привезли Кварацхелия в свое отделение в приграничное село Набакеви. Его оставили в комнате, чтобы он написал объяснительную записку. Но через некоторое время обнаружили его там повесившимся. Все произошло в течение часа, без каких-либо причин”, — сказал JAMnews по телефону представитель режима Даур Кове.



По информации госминистра Грузии по делам гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, специальные представители ЕС, участвующие в Женевских переговорах, отправляются в Сухуми 13 марта, где одной из темой встреч будет вопрос Кварацхелия. По ее словам, после уточнения соответствующей информации планируется начало расследования.



"Если Ираклий Кварацхелия подвергся пыткам и был убит, страна должна жесточайшим образом отреагировать, а убийцы должны быть внесены в список Отхозория-Татунашвили", - считает представитель "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.











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