.: Лента Новостей
  • Опубликованы фотографии, на которых видны повреждения на теле погибшего в Абхазии Кварацхелия
  • МИД Грузии стремится к мирному восстановлению территориальной целостности - Залкалиани
  • На теле Кварацхелия отмечаются повреждения - родственница
  • Задержанного в Гали Дзандзава обвиняют в нападении на Темура Надарая - СМИ
  • Погибшего в Абхазии Ираклия Кварацхелия похоронят в Сенаки
  • В Абхазии задержан и жестоко избит гражданин Грузии
  • Погибшего в Абхазии гражданина Грузии пытали электрошоком - СМИ
  • В Абхазии проходит процесс передачи тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне
  • Здесь все уверены, что Кварацхелия избили до смерти - житель Набакеви
  • Очевидцы заявляют о насилии оккупантов над погибшим Кварацхелия

    •
     
    Очевидцы заявляют о насилии оккупантов над погибшим Кварацхелия
    13.03.2019
    На теле скончавшегося в невыясненных обстоятельствах на оккупированной территории Абхазии гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия отмечаются следы насилия. Об этом сообщает "Рустави 2" со ссылкой на очевидцев. Между тем, абхазская сторона утверждает, якобы Кварацхелия повесился.

    Как заявляет один из очевидцев, между Кварацхелия и российскими военными произошла словесная перепалка, после чего оккупанты его увезли на военную базу.

    "Пришла машина, посадили его и увезли. На базе произошла перепалка, бедный парень был немного подвыпит. Там ему стало плохо, привезли врачей, оказали помощь, но врачи ничем не смогли бы помочь. Можно с точностью утверждать, что его там избили. Очень часты такие факты: после словесной перепалки русские переходят на физическое насилие, но об этом мало известно и никто не сообщает властям Грузии информацию", - заявляет очевидец.

    Еще один местный житель утверждает, что повреждения на теле Кварацхелия были нанесены в область головы и спины.

    "Слышал, что убили. Когда привезли врачей, он уже был мертв. Был избит со стороны спины. Это произошло на базе русских. Он пытался перейти в Зугдиди и его задержали. Избили и наверно умер при этом. Когда пришли врачи, оказывается, они сказали, что ничем помочь не могут", - заявляет местный житель.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия