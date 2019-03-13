Очевидцы заявляют о насилии оккупантов над погибшим Кварацхелия

13.03.2019 На теле скончавшегося в невыясненных обстоятельствах на оккупированной территории Абхазии гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия отмечаются следы насилия. Об этом сообщает "Рустави 2" со ссылкой на очевидцев. Между тем, абхазская сторона утверждает, якобы Кварацхелия повесился.



Как заявляет один из очевидцев, между Кварацхелия и российскими военными произошла словесная перепалка, после чего оккупанты его увезли на военную базу.



"Пришла машина, посадили его и увезли. На базе произошла перепалка, бедный парень был немного подвыпит. Там ему стало плохо, привезли врачей, оказали помощь, но врачи ничем не смогли бы помочь. Можно с точностью утверждать, что его там избили. Очень часты такие факты: после словесной перепалки русские переходят на физическое насилие, но об этом мало известно и никто не сообщает властям Грузии информацию", - заявляет очевидец.



Еще один местный житель утверждает, что повреждения на теле Кварацхелия были нанесены в область головы и спины.



"Слышал, что убили. Когда привезли врачей, он уже был мертв. Был избит со стороны спины. Это произошло на базе русских. Он пытался перейти в Зугдиди и его задержали. Избили и наверно умер при этом. Когда пришли врачи, оказывается, они сказали, что ничем помочь не могут", - заявляет местный житель.









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