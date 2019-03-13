Здесь все уверены, что Кварацхелия избили до смерти - житель Набакеви

13.03.2019 Здесь все уверены, что его избили до смерти, - об этом заявляет житель Набакеви, ставший очевидцем задержания Ираклия Кварацхелия, погибшего при подозрительных обстоятельствах.



По его словам, между Кварацхелия и российским военным произошла словесная размолвка.



«Инцидент произошел в центре Набакеви. Я видел процесс задержания, как приехала машина, его посадили и увезли. Он был нетрезв и во время задержания была словесная размолвка. Потом, наверное, продолжилась и там, и все знаем, что произошло. Потом ему стало плохо, из больницы привезли медсестер. Тут все уверены, что его избили до смерти. Со стороны россиян часто происходит физическое насилие, часто избивают, тем более задержанных», - говорит очевидец.



Напомним, вчера Служба госбезопасности со ссылкой на горячую линию миссии ЕС распространила информацию о том, что 29-летний грузин, которого задержали в Гальском районе де-факто власти, покончил с собой.



«Согласно информации, предоставленной представителями де-факто властей Абхазии по «горячей линии», действующей в рамках Миссии наблюдателей Евросоюза, в оккупированном Гальском районе имел место факт самоубийства местного жителя, гражданина Грузии Ираклия Тамазовича Кварацхелия 1990 года рождения. Согласно предоставленной информации, Ираклий Кварацхелия был задержан де-факто властями.



Служба государственной безопасности пытается всеми доступными ей средствами установить объективные обстоятельства, связанные со смертью данного лица. Служба государственной безопасности выражает соболезнования семье покойного», - отмечается в заявлении СГБ.









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