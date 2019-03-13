В Абхазии проходит процесс передачи тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне

В Гальском районе Абхазии проходит процесс передачи тела погибшего на оккупированной территории гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия грузинской стороне. Машина скорой помощи, в которой находится тело погибшего, находится на линии оккупации.



За процессом передачи тела грузинской стороне следят представители Миссии ЕС по наблюдению в Грузии.



29-летний Ираклий Кварацхелия был задержан российскими оккупантами 10 марта. Информация о его гибели распространилась вчера. По имеющейся информации, Кварацхелия был вывезен российскими оккупантами на свою военную базу в Набакеви. Далее распространяется противоречивая информация - абхазская сторона заявляет, что Кварацхелия совершил суицид при неизвестных обстоятельствах. Очевидцы утверждают, что на теле Кварацхелия отмечаются следы насилия.









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