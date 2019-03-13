.: Лента Новостей
  • Опубликованы фотографии, на которых видны повреждения на теле погибшего в Абхазии Кварацхелия
  • МИД Грузии стремится к мирному восстановлению территориальной целостности - Залкалиани
  • На теле Кварацхелия отмечаются повреждения - родственница
  • Задержанного в Гали Дзандзава обвиняют в нападении на Темура Надарая - СМИ
  • Погибшего в Абхазии Ираклия Кварацхелия похоронят в Сенаки
  • В Абхазии задержан и жестоко избит гражданин Грузии
  • Погибшего в Абхазии гражданина Грузии пытали электрошоком - СМИ
  • В Абхазии проходит процесс передачи тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне
  • Здесь все уверены, что Кварацхелия избили до смерти - житель Набакеви
  • Очевидцы заявляют о насилии оккупантов над погибшим Кварацхелия

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    В Абхазии проходит процесс передачи тела Ираклия Кварацхелия грузинской стороне
    13.03.2019
    В Гальском районе Абхазии проходит процесс передачи тела погибшего на оккупированной территории гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия грузинской стороне. Машина скорой помощи, в которой находится тело погибшего, находится на линии оккупации.

    За процессом передачи тела грузинской стороне следят представители Миссии ЕС по наблюдению в Грузии.

    29-летний Ираклий Кварацхелия был задержан российскими оккупантами 10 марта. Информация о его гибели распространилась вчера. По имеющейся информации, Кварацхелия был вывезен российскими оккупантами на свою военную базу в Набакеви. Далее распространяется противоречивая информация - абхазская сторона заявляет, что Кварацхелия совершил суицид при неизвестных обстоятельствах. Очевидцы утверждают, что на теле Кварацхелия отмечаются следы насилия.




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