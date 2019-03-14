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    Задержанного в Гали Дзандзава обвиняют в нападении на Темура Надарая - СМИ
    14.03.2019
    Задержанный оккупантами житель Гальского района Абхазии Леван Дзандзава обвиняется в произошедшем в Сухуми нападении на главу администрации Гали.

    По имеющейся информации, дело касается нападения на Темура Надарая, произошедшего несколько дней назад. Оккупанты в тот день опросили почти всех грузин Гали.

    Сообщается, что на Темура Надарая напали несколько человек. Его в тяжелом состоянии перевезли в Россию, сообщает агентство "Ньюпост".

    Члены семьи Дзадзава вызваны в Сухуми. Предполагается, что дело касается компенсации взамен на освобождение задержанного.


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