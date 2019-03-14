На теле Кварацхелия отмечаются повреждения - родственница

На теле погибшего на российской военной базе в Набакеви Ираклия Кварацхелия отмечаются повреждения. Об этом радио "Атинати" заявила его родственница Ани Кварацхелия. По ее информации, на теле были обнаружены ссадины и другие повреждения.



"Могу точно сказать, что повреждения имеются, однако о деталях сказать не могу, да и говорить все не приемлемо. К примеру, на спине, а также в области головы есть повреждения, ссадины.. Дождемся заключения эксперта и следствия, и все вместе узнаем, что произошло в действительности", - сказала Кварацхелия подчеркнув, что не верит в версию самоубийства.



Ираклий Кварацхелия скончался при невыясненных обстоятельствах на российской военной базе, куда его перевезли после задержания при попытке перейти на подконтрольную территорию Грузии. Российская сторона утверждает, что Кварацхелия совершил суицид повесившись, когда его оставили писать разъяснительную.



Вчера тело Кварацхелия было передано грузинской стороне. Телу была проведена экспертиза в Национальном бюро экспертизы Грузии им. Самхараули в Тбилиси, после чего его тело было доставлено в Сенаки, где и будет похоронен.









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