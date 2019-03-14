МИД Грузии стремится к мирному восстановлению территориальной целостности - Залкалиани

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14.03.2019 МИД Грузии стремится к мирному восстановлению территориальной целостности страны, пытаясь при этом снизить возможные риски и вызовы со стороны России, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ответ на критику оппозиции.



"Нашей целью не является непременно раздражать Россию. Мы хотим, чтобы вопрос целостности Грузии постоянно присутствовал в повестке дня при контактах Запада с Россией", - сказал Д.Залкалиани в четверг на слушаниях в парламентском комитете по внешним связям, представляя внешнеполитическую стратегию Грузии на 2019-2022 годы.



Депутаты от оппозиции на заседании обвинили МИД Грузии в отсутствии конкретной программы по восстановлению территориальной целостности страны, проведении политики, направленной на то, чтобы "не раздражать Россию". Они выразили протест в связи с тем, что внешнеполитическое ведомство не предпринимает усилий для включения тематики Грузии в разработке санкций США и других стран против России.



Со своей стороны Д.Залкалиани заявил, что его министерство делает максимум возможного для выполнения этой главной стратегической задачи Грузии, но добиться этого можно лишь при условии активного включения в процесс стран-партнеров Грузии и международного сообщества.



"Я не считаю, что данный вопрос, как заявляют представители оппозиции, стал для нас тупиковым. В последние годы странами-партнерами и международными организациями приняты весьма резкие заявления в отношении России, продолжающей агрессивные действия в Грузии. Мы делаем максимум в этой ситуации, пытаясь снизить возможные риски и вызовы", - сказал Д.Залкалиани.



Министр повторил, что на всех встречах с главами государств стран партнеров грузинская сторона ставит вопрос о "деоккупации" своих территорий.









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