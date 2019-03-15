Смерть Ираклия Кварацхелия является частью неурегулированного конфликта - Закареишвили

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15.03.2019 - Радио Свобода "Смерть Ираклия Кварацхелия имеет явно политический характер", и "является частью замороженного миротворческого процесса"- считает конфликтолог Паата Закареишвили.



По его же словам, в неурегулированном конфликте заинтересованы третьи силы.



"Если идет миротворческий процесс, и если идут переговоры, они должны продолжаться во что бы то ни стало - такова очень короткая формула. Часто третьи силы заинтересованы в том, чтобы конфликт не был урегулирован. Постоянно стараются что-нибудь устроить: теракт, провал, исчезновение, ужасное заявление. То есть сделать любое, что может повлиять на ситуацию. Смерть Ираклия Кварацхелия имеет явно политический характер. Даже если будет установлено, что убийство не имело места, эта смерть является частью неурегулированного конфликта".



Политолог затрудняется представить, что Ираклий Кварацхелия перешел на территорию Абхазии, чтобы покончить с собой, какую версию распространяет абхазская сторона.



"Я сомневаюсь, что Ираклий Кварацхелия перешел в сторону Абхазии, чтобы покончить там с жизнью. Скорее произошло нечто политического содержания. Смерть Татунашвили, убийство Отхозория, все это часть политического контекста. Здесь у политиков есть выбор, либо еще больше усложнить судьбу таких, как Отхозория, Татунашвили, и Кварацхелия, либо наоборот, постараться превратить этот вопрос в средство для следующих отношений".



По словам Пааты Закареишвили, за смертью Отхозория последовало восстановление формата гальских встреч, который до того два года был прекращен, но не расследованное дело убийства Отхозория вновь остановило этот формат.



"Если бы были гальские встречи, я уверен, было бы более быстрое реагирование на дело Ираклия Кварацхелия, информация об его задержании распространилась бы более оперативно, и мы могли миновать эту беду".



По словам Пааты Закареишвили, между сторонами конфликта сейчас заморожен не конфликт, а заморожен миротворческий процесс.



"Я против термина замороженный конфликт. Не существует замороженного конфликта, конфликт продолжается, если не действуешь на него. Если что-либо заморожено, то заморожен миротворческий процесс, и его можно растопить, когда изменится власть. Пока мы не приблизились к восстановлению отношений, а отдаляемся от него. Сейчас у нас не стагнация, и мы не остановлены, наоборот, процесс идет вглубь к конфликтам, а не к выходу из конфликта".











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