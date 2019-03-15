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    Глава МИД Вануату еще раз подтвердил признание территориальной целостности Грузии
    15.03.2019
    Министр иностранных дел Вануату Ральф Регенвану заявил, что его страна признает территориальную целостность Грузии. Глава МИД тихоокеанского государства прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом после того, как между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

    Регенвану провел встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани и спикером парламента Ираклием Кобахидзе. Он также посетил линию оккупации Южной Осетии: министр побывал в районе села Одзиси, откуда можно увидеть российскую военную базу.

    «Мой визит близ оккупированной территории очень полезен для того, чтобы лучше понять, что там происходит, и правильно предоставить эту информацию международному сообществу. Для того, чтобы полноценно говорить на международном уровне, мы должны быть более информированы», — приводит слова дипломата Общественный вещатель.

    Стоит отметить, что в мае 2011 года появились сообщения о том, что Вануату признает независимость Абхазии. Вскоре, однако, стало известно, что страна отзывает свое признание.

    «Позиция Вануату предельно ясна – мы признаем территориальную целостность Грузии. Был лишь один министр, который выразил иную позицию, но она не выражает позиции нашей страны, и мы подтвердили это нашими отношениями с Грузией», — пояснил Ральф Регенвану.


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