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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Сухумский режим подумывает об альтернативной военной службе для жителей Гальского района

22.03.2019 «Мы не призываем грузин в абхазскую армию из-за неимения гражданства, поэтому сейчас ждем от законодателей закона об альтернативной службе для них» - заявил руководитель де-факто администрации Гали Тимур Надарая.



Примечательно, что раньше грузин, проживающих в Гали, забирали в «армию» принудительно.



В разговоре с DFWatch местные вспоминают, что для призыва в армию посезонно проводились рейды, и забирали всех, у кого был соответствующий возраст.



«Был некто Киртадзе, когда по селу шел слух, что он идет, молодые ребята прятались. Никто не хотел идти в абхазскую армию. Никаких условий там не было, и говорили, что там особенно угнетали грузин. Чтобы уклониться от армии де-факто власть брала определенную сумму. Молодые люди не брали никакие абхазские документы, поскольку в это время они автоматически попадали в список призывников в армию. А потом прямо из школ брали списки учеников выпускных классов, или просили сельских глав администрации брать их на учет. Последние несколько лет никто в селах не появлялся с этой целью. А из наших, наверное, один-два человека были в абхазской армии, в основном платили деньги и освобождались на определенный срок» - сказал житель Гали и добавил, что для местных никакая альтернативная служба не будет приемлема.



«Служить в абхазской армии для грузин по многим причинам неприемлемо. Несколько лет нам было спокойно, никакого желания альтернативной службы у нас нет. Если все равно введут, наверное, будем по-прежнему прятаться, или заплатим деньги, или по мере возможности молодежь уедет отсюда, и без того их подавляющее большинство уже уехало заграницу на заработки» - говорит DFWatch местный молодой человек.



Напомним, что абхазский режим не выдает грузинам, проживащим в Гали, абхазские паспорта из-за наличия у них гражданства Грузии.













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