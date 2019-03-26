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    Слова Аслана Кобахия о медицинском обслуживании жителей Гали не соответствуют истине – аппарат министра
    26.03.2019
    Распространенная на оккупированной территории информация о том, что в отличие от этнических абхазов, грузинское население Гали не пользуется государственной программой реферального обслуживания, не соответствует истине. Об этом агентству «Лаивпресс» заявили в аппарате государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    Речь идет о бывшем министре внутренних дел и вице – премьере де - факто Абхазии, Аслане Кобахия, по утверждению которого, власть Грузии, на самом деле, не волнует судьба жителей Гали. Об этом, по разъяснению политика, свидетельствует программа по оказанию медицинской помощи, в которую этнические абхазы включаются безвозмездно, в отличие от жителей Гали.

    По заявлению министерства, в случае предъявления необходимых документов, население Гали, так же как и Ахалгори, безвозмездно получает медицинское обслуживание в ведущих медицинских клиниках страны.

    «В неотложных случаях, группа катастрофы департамента Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, обеспечивает доставку пациента в соответствующее медицинское учреждение».

    «Не делайте вид, что вы очень сильно переживаете за галцев. Насколько безнравственно выглядит т.н. «гуманитарная акция» по оказанию медицинской помощи жителям Абхазии, куда, почему - то галцев не включили», - отметил Аслан Кобахия в разговоре с «Лаивпресс».


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