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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жители Гали подозревают, что им опять придется платить взятку за «вид на жительство»

26.03.2019 Сухумский режим установил "официальную" плату за получение "вида на жительство"- 600 рублей (25 лари). Это гораздо меньше той суммы, что в настоящем неофициально платят жители Гали для получения этого документа.



В разговоре с DFWatch гальцы не раз говорили о том, что одним из препятствий для получения "вида на жительство" была именно высокая плата.



"Плату устанавливал глава администрации, то требовал 1000 рублей (41 лари), то 2000-3000 (82-123 лари). В новогодние дни вообще сказал, что каждому гражданину придется платить по 5000 лари (205 лари). Многие из-за этого воздержались взять уже готовый документ"- заявил один из местных.



Гальцы подозревают, что решение, принятое де-факто парламентом, не отразится на них, поскольку коррупция в Абхазии находится на очень высоком уровне, а соблюдать закон почти ни у кого не потребуешь.



"Я сомневаюсь, чтобы этот вопрос касался нас, рядовых жителей, поскольку, например, т.н. "форму 9" глава администрации выдает по личному интересу и количеству суммы. И в данном случае, думаю, будет так же, и придется платить то, что потребует глава администрации, поскольку справку, необходимую для получения вида на жительство выдает именно он. А сумму он требует и до получения справки, и после этого"- заявил один из жителей села Гальского района.



Местные обратились с просьбой к DFWatch, разместить на сайте на русском языке эту тему, чтобы информация дошла до представителей де-факто власти.



"Было бы хорошо, если бы все это перевели на русский язык. Хорошо бы узнали выше во власти, и несколько строже поговорили с главами администрации. Рядовое население с этой точки зрения бессильно, поскольку здесь мы совершенно бесправные"- заявил местный мужчина.



Напомним, что абхазская сторона дает "вид на жительство" проживающим в Гали грузинам, у которых гражданство Грузии, но нет гражданства Абхазии. Этот документ дает грузинам право только без проблем пересекать "границу", с этим документом они не имеют право участвовать в выборах, и купить собственность. Следует отметить, что на данном этапе грузины для передвижения в Гали могут взять только "вид на жительство" и т.н. "форму 9", и то по определенным критериям. В частности, право получить его есть только у людей, которые родились на территории Автономной Социалистической Республики Абхазии, и последние 10 лет постоянно живут на территории Абхазии.



К информации, выдача документа идет с задержками, из-за чего уже три месяца часть грузинского населения не может пересечь границу, и закрыта на территории Гали.











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