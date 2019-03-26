Поставки электроэнергии из России в оккупированную Абхазию прекращены

Импорт электроэнергии из России в оккупированную Абхазию прекратился. По информации Грузинской государственной электросистемы, электроэнергия из России в Абхазию не подается, и регион полностью снабжается энергией с Ингури ГЭС.
Подача электроэнергии из России в оккупированную Абхазию началась 27 февраля. До этого, по причине низкого уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС, Абхазия получала электроэнергию по графику.
По данным Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO), в марте в Грузию из России, с помощью линии электропередачи «Салхино» поступило около 65 млн кВт⋅ч электроэнергии.