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    Поставки электроэнергии из России в оккупированную Абхазию прекращены
    26.03.2019
    Импорт электроэнергии из России в оккупированную Абхазию прекратился. По информации Грузинской государственной электросистемы, электроэнергия из России в Абхазию не подается, и регион полностью снабжается энергией с Ингури ГЭС.

    Подача электроэнергии из России в оккупированную Абхазию началась 27 февраля. До этого, по причине низкого уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС, Абхазия получала электроэнергию по графику.

    По данным Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO), в марте в Грузию из России, с помощью линии электропередачи «Салхино» поступило около 65 млн кВт⋅ч электроэнергии.


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