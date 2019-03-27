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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Среди жителей Абхазии выросло количество желающих получить гражданство Грузии

27.03.2019 Обращаемость жителей оккупированной Абхазии к системе здравоохранения Грузии выросло. Растущая также динамика желающих получить гражданство Грузии - заявила "Акценту" министр здравоохранения легитимного правительства Абхазии Кети Бакарадзе.



Ввиду сенситивности вопроса она не называет конкретные цифры, но заявляет, что "динамика однозначно является растущей".



Бакарадзе считает особенно важным рост количества пациентов, которые впервые обращаются к грузинской системе здравоохранения.



Предположительно, именно с этим должно быть связано заявление де-факто вице-премьера оккупированной Абхазии Аслана Кобахия, что "реферальная программа является показушной заботой, и в действительности Тбилиси не заботит судьба жителей Гали".



Пользоваться реферальной программой здравоохранения могут все лица, независимо от этнического происхождения, проживающие на оккупированных территориях Грузии, и не имеющие документ, подтверждающий гражданство Грузии. В то же время проживающие в оккупированном Гали, имеющие гражданство Грузии, пользуются всеобщей программой здравоохранения.



"Приоритетом нашей деятельности всегда являлись, являются, и впредь будут проживающие на оккупированной территории граждане Грузии и беженцы, которые живут в разных регионах на территории, контролируемой центральной властью Грузии. Разумеется, нецелесообразно говорить вслух о том, что мы делаем, но акценты делаются в адрес наших граждан, живущих в Гали. Мы и сегодня проводим заседание комиссии. В течение недели к нам обращаются около 200 человек. Я говорю о гражданах Грузии, проживающих на оккупированной территории, а не о том, сколько абхазов приходит к нам. Ежегодно растет обращаемость наших граждан, проживающих в Гали. У нас очень много программ, и когда эти программы планируются (у нас ежегодно есть пилотные программы), они всегда подогнаны под нужды наших граждан, живущих на оккупированных территориях. В Гали у нас есть свои медицинские учреждения, у нас в постоянном режиме есть информация, что там происходит. Лично я ежедневно включена в урегулировании-упорядочении вопросов ургентной медицинской услуги. Я ежедневно перевожу на эту сторону как ургентных пациентов и новорожденных, которым необходима медицинская помощь, так и плановых пациентов. Мы финансируем им все обследования"- заявила агентству "Акцент" Бакарадзе.



По ее же словам, гражданство Грузии дает лицу приоритетное положение:



"Как известно, по реферальной программе у каждого пациента есть финансовый лимит, а у наших граждан (включенных в программу всеобщего здравоохранения)- нет. Включенным в реферальную программу финансируются не все амбулаторные обследования, а нашим гражданам, беженцам, мы финансируем все амбулаторные обследования. В ряде случаев всеобщая программа здравоохранения не покрывает плановую услугу на 100%. Для таких случаев у нас, как у местного муниципалитета, есть программа со-финансирования, которая достаточно эффективно работает. В данном случае самой большой проблемой является не информированность, и мы все делаем для устранения этой проблемы. Должна подчеркнуть, что гражданство Грузии является привилегией, и привлекательным для многих лиц, не имеющих гражданство Грузии, проживающих на оккупированной территории, поскольку, как я уже сказала, гражданин, пользующийся реферальной программой, не попадает во многие вертикальные программы. Поэтому они принимают гражданство Грузии. Тенденция с данной точки зрения положительная, просто я не могу говорить о деталях".









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