Гали обеспечат «абхазским интернетом»

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27.03.2019 Местные жители сообщили DFWatch, что монтаж интернет кабеля идет полтора месяца, а ее активизация стоит 5 500 российских рублей (230 лари).



"Кабель уже проложили, тарифы разные соответственно скорости интернета. Всего есть три пакета, по 500, 700, и 1000 рублей (соответственно 21, 29, и 42 лари). Конкретно, чья это компания мы не знаем, либо это "Аквафон", либо "Амобайл". Пока никто его не провел в дом"- заявил уроженец Гали.





Следует отметить, что в настоящем населению Гальского района интернет услуга поставляется из контролируемой территории Грузии.

"Мы провели интернет около 4-5 лет назад, и нам его подает "Ордунет" из Зугдиди. У нас стоит специальная антенна, которая тогда обошлась до 400 лари, сейчас она несколько дешевле. Пакеты двух видов - по 25 и 35 лари. Сказать, что качество интернета как на остальной территории Грузии, это не так, но для наших условий более или менее удовлетворительное. В основном вместе с ухудшением погоды теряет скорость, или вообще отключается. Почти всему Гали без проблем подается. Зачем менять интернет, не вижу смысла опять так же тратиться. Всем, кто сегодня пользуется, интернет поставляется в этой форме, без антенны было невозможно, соответственно, у всех были одинаковые расходы"- заявили местные.



К информации, до того, как поставили вышеуказанные антенны, население Гали могло пользоваться только интернетом "Магтификс", он был очень медленный, и фактически нефункциональный.



Местные не понимают, с какой целью проводят новый интернет в районе. Некоторые подозревают, что возможно это прелюдия к запрещению "грузинского интернета". А другие считают, что возможно, причиной проведения "абхазского интернета" является снабжение российских баз.



Население предполагает, что абхазы в каком-либо виде заставят перейти на их интернет.



"Пока никакого требования с точки зрения перехода на их интернет они не ставили, но, вероятно, в каком-либо виде потребуют. С другой стороны, в чем интерес так тратится, прокладывать интернет кабели во всем Гальском районе?! Есть предположение, что его проводят для обеспечения военных баз, так же как в свое время проложили дорогу"- заявил один из местных жителей.











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