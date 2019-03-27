Женевский формат не имеет альтернативы - пресс-спикер президента



«У Женевского формата нет альтернативы, хотя последние годы показали, что в этом формате происходит решение технических вопросов, он не отвечает политическим требованиям», — заявила пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.



Как отметила Моисцрапишвили, Саломе Зурабишвили считает, что необходимо обновление Женевского формата и в любом случае нужно проводить политический диалог.



«Президент Грузии заявляет, что необходимо максимально использовать все существующие форматы в связи с оккупированными территориями и в направлении конфликтов. Все трибуны, где будет звучать голос Грузии должны быть использованы для того, чтобы навсегда напоминать и призывать Россию к выполнению обязательств по различным соглашениям. Женевский формат не имеет альтернативы, но в последние годы он показал, что в этом формате решаются лишь технические вопросы, он не отвечает политическим требованиям. Поэтому президент считает, что необходимо обновить этот формат с учетом всех возможностей для проведения любого политического диалога. Если это произойдет в Женевском формате, то это будет только приветствоваться, если нет, то должны быть найдены другие пути, где можно будет проводить такой политический диалог», — заявила Моисцрапишвили.









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