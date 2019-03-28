В Национальной парламентской библиотеке состоялась презентация книги «Абхазский язык для начинающих».
Книга представляет собой учебник для желающих изучить абхазский язык. В него вошли уроки, которые помогут начинающим научиться читать и писать, слова и фразы на абхазском, а также приобрести словарный запас необходимый для общения.
Составителями книги являются: Теймураз Гванцеладзе, Рита Амичба-Маргания и Ирма Осия-Кинцурашвили.
Книга выпущена министерством образования и культуры автономной республики Абхазия с целью поддержки и популяризации абхазского языка.