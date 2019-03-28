.: Лента Новостей
  • Состоялась презентация книги «Абхазский язык для начинающих»
  • Женевский формат не имеет альтернативы - пресс-спикер президента
  • Гали обеспечат «абхазским интернетом»
  • Среди жителей Абхазии выросло количество желающих получить гражданство Грузии
  • Поставки электроэнергии из России в оккупированную Абхазию прекращены
  • Жители Гали подозревают, что им опять придется платить взятку за «вид на жительство»
  • Слова Аслана Кобахия о медицинском обслуживании жителей Гали не соответствуют истине – аппарат министра
  • Сухумский режим подумывает об альтернативной военной службе для жителей Гальского района
  • Задержанным в Абхазии двоим гражданам Грузии присудили трехлетнее заключение
  • Мы обязательно установим все детали, как погиб Ираклий Кварацхелия - премьер-министр

    •
     
    Состоялась презентация книги «Абхазский язык для начинающих»
    28.03.2019
    В Национальной парламентской библиотеке состоялась презентация книги «Абхазский язык для начинающих».

    Книга представляет собой учебник для желающих изучить абхазский язык. В него вошли уроки, которые помогут начинающим научиться читать и писать, слова и фразы на абхазском, а также приобрести словарный запас необходимый для общения.

    Составителями книги являются: Теймураз Гванцеладзе, Рита Амичба-Маргания и Ирма Осия-Кинцурашвили.

    Книга выпущена министерством образования и культуры автономной республики Абхазия с целью поддержки и популяризации абхазского языка.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия