В Национальной парламентской библиотеке состоялась презентация книги «Абхазский язык для начинающих».



Книга представляет собой учебник для желающих изучить абхазский язык. В него вошли уроки, которые помогут начинающим научиться читать и писать, слова и фразы на абхазском, а также приобрести словарный запас необходимый для общения.



Составителями книги являются: Теймураз Гванцеладзе, Рита Амичба-Маргания и Ирма Осия-Кинцурашвили.



Книга выпущена министерством образования и культуры автономной республики Абхазия с целью поддержки и популяризации абхазского языка.











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