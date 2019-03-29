Президент Грузии предлагает повысить уровень Женевских переговоров

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29.03.2019 - Civil Georgia Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что Женевские международные дискуссии, многосторонний формат, которые стартовали после российско-грузинской августовской войны 2008 года, должны вернуться к своей первоначальной цели и стать форматом политического урегулирования конфликта между Россией и Грузией.



Позицию по данному вопросу Зурабишвили впервые озвучила 28 января, после двухдневного визита в Брюссель. Она заявила, что этот формат – который является единственным форматом с участием международных партнеров Грузии — важен и должен быть сохранен, но должен стать «более политическим, более активным, более реально эффективным».



В последующие месяцы Зурабишвили поднимала этот вопрос на нескольких встречах на высоком уровне, где она называла этот формат «слишком техническим» и «слишком формальным». Такую же позицию она в очередной раз озвучила во время своего выступления в Парламенте с первым ежегодным докладом, где она подчеркнула необходимость «обновления политического формата высокого уровня».



Этот вопрос был поднят президентом Грузии 25 марта на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Тбилиси.



Выступая перед журналистами после встречи, президент заявила, что формат Женевских международных дискуссий «должен быть активирован, должен получить политическую нагрузку либо в Женеве, либо иным образом».



«Невозможно, чтобы мы свыклись с тем, что этот вопрос решается или не решается только на техническом уровне, потому что реально прогресса, чтобы было мирное решение, не будет, если наши партнеры не будут напоминать России каждый день, что она должна выполнять свои обязательства», — отметила президент Грузии.



Женевские дискуссии, которые стартовали 10 лет назад, после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них наряду с представителями Грузии, России и США также участвуют представители Цхинвали и Сухуми.



Первоначальный процедурный формат Женевских международных дискуссий был предложен специальным представителем ЕС по кризису в Грузии Пьером Морелем в октябре 2008 года. Этот формат предусматривал участие в «пленарных» заседаниях заместителей министров иностранных дел или трех делегаций на соответствующем уровне – от Грузии, США и России. После признания Абхазии и Цхинвальского региона в качестве независимых государств Россия настаивала на участии в дискуссиях Сухуми и Цхинвали, что сделало невозможным реализацию этого формата.





Позднее Женевские международные дискуссии продолжились в двух рабочих группах «расширенного формата», одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а вторая — гуманитарные вопросы.









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