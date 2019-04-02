Взрыв в Очамчире - тяжело ранен замглавврача Очамчирской больницы

Заместитель главврача Очамчирской районной больницы Надежда Воуба получила тяжелые ранения в результате взрыва, произошедшего 2 апреля в 08.30 утра в селе Квитоули.



В данное время врачи Гульрипшской больницы борются за жизнь Надежды Воуба. Как сообщили в больнице, ей ампутировали одну ногу. У нее множественные минно-взрывные ранения.



«Состояние пациентки стабильно тяжелое, тем не менее, она выкарабкается, будет жива, - сказал главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба. - Надежда Воуба получила минно-взрывное ранение правой голени. Пришлось провести травматическую ампутацию. Ногу почти оторвало. Ампутация проведена ниже колена. У пациентки геморрагический шок 1 степени, множественные осколочные ранения левой нижней конечности и лица. Операция практически уже заканчивается, затем она будет переведена в реанимацию. Ее привезли в сознании, она сама наложила себе жгут, благодаря чему кровопотеря была минимальной».



«Примерно в 08.30 утра во дворе дома, принадлежащего семье Воуба произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего Надежда Воуба 1954 г.р. с телесными травмами госпитализирована»,- говорится в официальном сообщении абхазских правоохранителей.









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