Бакарадзе: Мы готовы оказать медицинскую помощь пострадавшей в результате взрыва доктору Надежде Воуба

03.04.2019 Министр здравоохранения Абхазии Кетеван Бакарадзе откликнулась на взрыв, который произошел в селе Квитоули (Очамчирский район). В результате инцидента пострадала заместитель главного врача районной больницы Надежда Воуба. По словам Бакарадзе, правительство Автономной республики Абхазия готово оказать помощь в переводе пострадавшей на контролируемую центральным правительством Грузии территорию для оказания ей необходимой медицинской помощи. В доме врача взорвалась противопехотная мина на часовом механизме.



«Существующее там положение не только с социальной, но и с криминальной точки зрения является очень тяжелым. Сегодня напали на врача. Ее в тяжелом состоянии перевезли в больницу. Ей потребовалась ампутация нижней конечности. В случае обращения, правительство Автономной республики Абхазия готово помочь перевезти пострадавшую на контролируемую центральным правительством территорию для оказания необходимой медицинской помощи. Если потребуется, мы мобилизуем весь необходимый ресурс, чтобы оказать помощь пострадавшему врачу», - заявила Бакарадзе.



Заместитель главврача Очамчирской районной больницы Надежда Воуба получила тяжелые ранения в результате взрыва, произошедшего сегодня, 2 апреля, в селе Квитоули. В доме врача взорвалась противопехотная мина на часовом механизме. Надежду Воуба в критическом состоянии перевезли в военный госпиталь Сухуми. Случившееся связывают с противостоянием между кланами де-факто режима. По существующей информации, де-факто МВД Абхазии квалифицировало взрыв как теракт.









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