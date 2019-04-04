Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе

Водитель и пассажир минивэна погибли в ДТП в селе Аацы Гудаутского района в среду 3 апреля, сообщает Sputnik.
По предварительным данным водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с минивэном, которым управлял житель Пицунды.
В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Минивэна с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Водитель и один из пассажиров минивэна скончались.
"Согласно заключению республиканского наркологического диспансера минздрава Абхазии водитель автомашины "Toyota Land Cruiser" пребывал в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в пресс-службе абхазского МВД.
По факту ДТП собран необходимый материал и назначена доследственная проверка.