.: Лента Новостей
  • В Абхазии воскресили смертную казнь
  • 47-й раунд Женевских международных дискуссий
  • Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе
  • Замглавврача Очамчирской больницы взорвал ее сын
  • Бакарадзе: Мы готовы оказать медицинскую помощь пострадавшей в результате взрыва доктору Надежде Воуба
  • Тбилиси требует от оккупационных режимов прекратить незаконные задержания граждан Грузии
  • Взрыв в Очамчире - тяжело ранен замглавврача Очамчирской больницы
  • Президент Грузии предлагает повысить уровень Женевских переговоров
  • Состоялась презентация книги «Абхазский язык для начинающих»
  • Женевский формат не имеет альтернативы - пресс-спикер президента

    •
     
    Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе
    04.04.2019
    Водитель и пассажир минивэна погибли в ДТП в селе Аацы Гудаутского района в среду 3 апреля, сообщает Sputnik.

    По предварительным данным водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с минивэном, которым управлял житель Пицунды.

    В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Минивэна с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Водитель и один из пассажиров минивэна скончались.

    "Согласно заключению республиканского наркологического диспансера минздрава Абхазии водитель автомашины "Toyota Land Cruiser" пребывал в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в пресс-службе абхазского МВД.

    По факту ДТП собран необходимый материал и назначена доследственная проверка.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия