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05.04.2019 - Civil Georgia Очередной, 47-й раунд Женевских международных дискуссий состоялся 2-3 апреля.



Женевские дискуссии, которые стартовали 10 лет назад, после августовской войны 2008 года, проводятся под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также представители из Цхинвали и Сухуми. заседания проводятся в рамках двух рабочих групп, одна из которых занимается вопросами мира и безопасности, а вторая — гуманитарными вопросами.

Позиция Тбилиси



МИД Грузии опубликовал заявление в связи с последним раундом Женевских дискуссий, в котором говорится, что грузинская делегация остро поставила проблемы безопасности и гуманитарные вопросы пострадавшего от конфликта населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на прилегающих к линии оккупации территориях.



В заявлении министерства также говорится, что делегация Грузии пространно говорила «о тяжелых последствиях процесса незаконной оккупации и фактической аннексии» двух регионов Грузии со стороны Российской Федерации, а также отметила, что «усиленная милитаризация оккупированных территорий и постоянные военные учения дестабилизируют ситуацию не только в Грузии, но и во всем регионе».



Тбилиси осудил «практику незаконного задержания и похищения» местного населения вдоль оккупационной линии российскими силами безопасности, продолжение возведения колючей проволоки и различных искусственных барьеров на линии оккупации, что «сопровождается ограничением доступа для местного населения к их землям и влечет серьезную эскалацию напряженности на месте».



Члены делегации заявили, что «путем незаконного военного присутствия на оккупированных территориях Грузии Российская Федерация продолжает применять силу против государства Грузии» и призвали Москву выполнить международные обязательства.



«В целях обеспечения этого, представители Грузии поставили вопрос о необходимости создания международных механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе и вывода российских оккупационных сил из Грузии», — говорится в заявлении.



Особое внимание было уделено расследованию гибели Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули и необходимости восстановления справедливости по этим делам. Министерство иностранных дел отметило, что сопредседатели, а также участники из Тбилиси и США выразили обеспокоенность по поводу смерти Ираклия Кварацхелия, 29-летнего гражданина Грузии, который скончался в Абхазии при невыясненных обстоятельствах в Абхазии.



«На этом фоне была подчеркнута необходимость немедленного восстановления, без каких-либо предварительных условий, Гальского механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ)», — говорится в заявлении.



Участники из Грузии также подняли вопросы, связанные с ограничением свободного передвижения, запретом получения образования на родном языке, этнической дискриминацией и другими нарушениями фундаментальных прав местного населения, которые «негативно влияют» на социально-экономические условия местного населения.



МИД Грузии заявил, что обсуждение вопроса безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в результате этнические чистки из Абхазии и Южной Осетии не состоялось из-за «деструктивного подхода» представителей Москвы, Сухуми и Цхинвали, так как они покинули переговоры, «для того, чтобы избежать предметной дискуссии на эту тему».



Позиции России, Цхинвали и Сухуми



В опубликованном 3 апреля заявлении МИД России отметил, что «российская, абхазская и югоосетинская делегации отметили важность женевского формата, благодаря которому на протяжении более десяти лет удается сохранять относительную стабильность на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией».



Российский МИД заявил, что «исходя из важности продолжения обмена информацией и решения практических проблем населения приграничных районов», представители Сухуми и Тбилиси договорились провести в ближайшее время техническое заседание МПРИ в Гали.



«Представители России, Абхазии и Южной Осетии в очередной раз акцентировали, что военная активность США и НАТО в Грузии в настоящий момент является основной угрозой для региональной безопасности. Откровенно вызывающий характер носят регулярно проводимые на грузинской территории учения стран-членов и партнеров Североатлантического альянса», — заявляет МИД России.



По данным МИД РФ, представители Тбилиси и Вашингтона «фактически реанимировали фразеологию 10-летней давности о необходимости вывода российских вооруженных сил со «всей грузинской территории», создания «международных мер безопасности» и т.д. В результате дискуссия зашла в тупик».



Министерство также отметило, что большинство участников оценили ситуацию в «приграничных районах» как «стабильную». По заявлению Москвы, статистические данные подтверждают, что свободному передвижению на линии оккупации какие-либо серьезные проблемы не возникали и что количество задержаний «не превышает средний показатель».



В заявлении также говорится, что представители Москвы и Цхинвали говорили о «провокационных действиях» конкретных грузинских НПО вблизи линии оккупации, которые «пропагандистские акции (которых) чреваты самыми опасными последствиями и не отвечают ничьим интересам».



Министерство также отметило, что представители Москвы и Сухуми проинформировали участников об обстоятельствах «самоубийства» Ираклия Кварацхелия, и отметили, что расследование «трагического инцидента» продолжается.



Министерства иностранных дел оккупированных Абхазии и Цхинвали заявили, что проходящие военные учения под эгидой НАТО в Грузии, а именно последние учения НАТО-Грузия, «представляют серьезную угрозу безопасности региона».



Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий



Совместное заявление было также обнародовано сопредседателями Женевских международных дискуссий, в котором говорится, что обстановке в области безопасности на местах возникла угрозы из-за смерти гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия в Гали 10 марта. Они призвали соответствующих участников поделиться своевременно имеющейся на руках информацией.



Что касается ограничений и закрытий пропускных пунктов, сопредседатели вновь заявили, что такие действия препятствуют местному населению в использовании медицинских услуг, и подчеркнули необходимость использования механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также горячей линии.



Сопредседатели подчеркнули важность обеспечения предварительного оповещения о запланированных военных действиях и других чувствительных вопросах в регионе. Они также отметили, что «из-за того, что некоторые участники покинули заседание, не удалось обсудить проблемы ВПЛ и беженцев».



Следующий раунд Женевских международных дискуссий состоится 2-3 июля 2019 года.









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