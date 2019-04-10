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    Залкалиани: Запрет на получение наследства для граждан Грузии в оккупированной Абхазии является проявлением дискриминации на национальной почве
    10.04.2019
    Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что запрет т.н парламентом оккупированной Абхазии на получение наследства для граждан Грузии является проявлением дискриминации на национальной почве.

    «К сожалению, мы и сегодня сталкиваемся с подобными проблемами. Под этим нет никакой правовой основы, международное сообщество не будет это даже рассматривать и не примет этого. Однако, с инициированием данного вопроса мы должны обратить наши действия ко всем международным организациям, в том числе и в Международном женевском формате.

    Женевские сопредседатели были немедленно проинформированы. Во всех международных организациях, во всех форматах, которые имеют прямое отношение к правам человека и нарушению этих принципов, мы очень остро поднимем все эти темы, чтобы у международного сообщества было реагирование на эту тему», -заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

    Часть граждан Грузии не будет иметь права на получение наследства в оккупированной Абхазии. Соответствующий закон в первом слушании был принят т.н парламентом оккупированной Абхазии.


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