Сухуми утопает в мусоре

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11.04.2019 Жители сухумского района Маяк шестой день продолжают митинговать с требованием закрыть свалку.



8 апреля к митингующим прибыл лидер абхазского режима Рауль Хаджимба. Он заявил о том, что по решению правительства сухумская свалка будет закрыта в течение полугода, а мусор будет складироваться и перерабатываться на новом полигоне в Гулрыпшском районе



Однако жители Маяка не согласны с таким решением. По их мнению, за полгода свалка разрастется до неконтролируемых размеров, что приведет к распространению инфекций и засорению почвы и воды.



"Для нас важна каждая секунда. Наши дома пропитаны грязным воздухом, доносящимся с мусорной свалки. Мы обеспокоены этой проблемой уже два года, она мешает нам жить и нормально спать, поэтому то, что предлагают нам власти, для нас неприемлемо. Мы не можем идти на то, что работает против нас. Наши требования неизменны – пока не будет указа президента о немедленном закрытии свалки, мы никуда не разойдемся", - рассказал представитель жителей микрорайона Джансух Адлейба.



В настоящее время мусорные отходы Сухумского района с 9 апреля складируются в контейнерах мусоровозных машин. Как утверждает руководитель «Спецавтохозяйства» Саид Кур-ипа, этот резерв будет исчерпан в течение двух-трех дней.



В среднем за шесть дней на территорию "Спецавтохозяйства" был завезено более пяти тысяч кубометров мусора, в день от 800 до 1000 кубов.



"Но с 9 апреля на этой территории уже нет места. Выделенные мусоровозные машины будут заполнены в течение двух-трех дней. Администрация города на данный момент ищет пути решения сложившейся проблемы", - добавил он.









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