Должность председателя правительства АР Абхазия займет Руслан Абашидзе - СМИ

Председателем правительства Абхазии станет первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Руслан Абашидзе, утверждает агентство Front News.
Согласно информации, со следующей недели Верховный совет Абхазии начнет процедуры отставки Вахтанга Колбая, и избрания нового председателя.
Согласно процедуре, президент представит Верховному совету Абхазии кандидатуру председателя правительства Абхазии, после чего будет намечена сессия, на которой кандидат должен получить большинство голосов.
В проведении соответствующих процедур Верховному совету Абхазии консультациями поможет руководитель парламентского комитета юридических вопросов Анри Оханашвили.
Руслан Абашидзе занимает должность первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии с 5 января.
Руслан Абашидзе в 1997 году закончил факультет экономики Сухумского филиала Тбилисского государственного университета. В 1997-1998 годы учился в дипломатической академии Министерства иностранных дел Германии.
В 2013-2014 годы Руслан Абашидзе был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. А до того, в 2009-2013 годы чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Эстония. Ранее, в 2006-2009 годы занимал пост заместителя государственного министра в аппарате государственного министра по вопросам урегулирования конфликтов. Был советником постоянного представительства Грузии в Швейцарии, заместителем директора Департамента отношений с Евросоюзом в Министерстве иностранных дел и т.д.
Вахтанг Колбая с 2013 года исполняет обязанности председателя правительства Абхазии.
На минувшей неделе Верховный совет Абхазии после 10 лет пребывания на посту председателя пустил в отставку Элгуджу (Гию) Гвазава, и избрал на этой должности Джемала Гамахария.