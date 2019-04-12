Должность председателя правительства АР Абхазия займет Руслан Абашидзе - СМИ

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12.04.2019 Председателем правительства Абхазии станет первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Руслан Абашидзе, утверждает агентство Front News.



Согласно информации, со следующей недели Верховный совет Абхазии начнет процедуры отставки Вахтанга Колбая, и избрания нового председателя.



Согласно процедуре, президент представит Верховному совету Абхазии кандидатуру председателя правительства Абхазии, после чего будет намечена сессия, на которой кандидат должен получить большинство голосов.



В проведении соответствующих процедур Верховному совету Абхазии консультациями поможет руководитель парламентского комитета юридических вопросов Анри Оханашвили.



Руслан Абашидзе занимает должность первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии с 5 января.



Руслан Абашидзе в 1997 году закончил факультет экономики Сухумского филиала Тбилисского государственного университета. В 1997-1998 годы учился в дипломатической академии Министерства иностранных дел Германии.



В 2013-2014 годы Руслан Абашидзе был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. А до того, в 2009-2013 годы чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Эстония. Ранее, в 2006-2009 годы занимал пост заместителя государственного министра в аппарате государственного министра по вопросам урегулирования конфликтов. Был советником постоянного представительства Грузии в Швейцарии, заместителем директора Департамента отношений с Евросоюзом в Министерстве иностранных дел и т.д.



Вахтанг Колбая с 2013 года исполняет обязанности председателя правительства Абхазии.



На минувшей неделе Верховный совет Абхазии после 10 лет пребывания на посту председателя пустил в отставку Элгуджу (Гию) Гвазава, и избрал на этой должности Джемала Гамахария.













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