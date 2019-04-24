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    Цихелашвили: Учения в оккупированной Абхазии - политика демонстрирования силы
    24.04.2019
    «В первую очередь, учения в оккупированной Абхазии являются политикой демонстрирования силы», — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

    По её словам, это не новость, так как в прошлом году на протяжении года были проведены более 120-ти учений и маневров разных масштабов.

    «На этот раз проходят крупные военные учения с участием 3000 солдат. Это свидетельствует о двух вещах: наши оккупированные регионы стали военным полигоном на долгие годы, и второе — это политика России, которая, как говорят, реакция на любой шаг Грузии, который связан с укреплением её безопасности, сотрудничества с американскими партнерами, сближению с НАТО. Каждый раз это фактическая демонстрация игры мышцами, когда исключаются интересы людей, в первую очередь, живущих в Абхазии и Цхинвальском регионе », — заявила Цихелашвили.

    Вместе с тем, по её словам, Грузия имеет беспрецедентную международную поддержку.

    В оккупированной Абхазии начались военные учения, в которых участвуют 3 000 солдат.


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