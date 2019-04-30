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    Центр «Эмпатия» требует начала судебного преследования против руководителей оккупационной базы в Набакеви
    30.04.2019
    Дело смерти 29 летнего Ираклия Кварацхелия в неопределенной обстановке - центр «Эмпатия» требует начать судебное преследование против руководящих лиц базы.

    В организации заявляют, что они смогли установить своими силами имена и фамилии руководителей российской базы, находящейся в Набакеви.

    Телекомпания "Рустави 2" также без особого труда смог установить, кто командующий базы Набакеви. Это Сергей Ятин. А российскими военными частями, дислоцированными в Гали, руководит Алексей Кутков. Центр "Эмпатия" ждет официального подтверждения личности этих персон. По словам Мариам Джишкариани, это необходимо для ускорения процессов. Организация планирует подать в Страсбург иск.

    "Мы требуем, чтобы по отношению этих людей началось правовое преследование. Разумеется, чтобы произошла дополнительная идентификация. Обращаемся к экспертизе Самхараули, если можно ускорить заключение экспертизы. А также требуем от Министерства иностранных дел, поставить вопрос о запросе сухумской экспертизы, и я думаю, что следствие уже должно было запросить это с использованием международных механизмов. Но, к сожалению, по моей информации, это заключение еще не получили"- заявила Мариам Джишкариани.




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