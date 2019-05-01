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    Российские оккупанты незаконно задержали еще одного гражданина Грузии
    01.05.2019
    Российские оккупанты незаконно задержали Зазу Шария, который пересек абхазскую линию российской оккупации, чтобы повидаться с родителями. Он до сих пор находится в изоляторе Гали.

    Мужчина 33 лет шел в селение поздравить мать с Воскресением Христовым. Шария уже 7 лет живет в Тбилиси, в Шамгону он специально поехал на праздники. Друзья и родственники последний раз видели похищенного вчера.

    Сначала оккупационный режим обвинял Зазу Шария в незаконном пересечении т.н. границы, но позже вину отягчили. В Сухуми утверждают, что Шария подозревается в разбоях, происшедших в 2013 и 2014 году в Гали.

    Что делает грузинская власть, чтобы оккупанты в ежедневном режиме не похищали и задерживали граждан Грузии? В оппозиции считают, что ничего не делает.

    Политики объясняют незаконные действия оккупантов проведением властью "Грузинской мечты" мягкой политики с Россией, и говорят, что санкции должны быть строжайшие. А виновников власть должна разыскивать по красному циркуляру.

    Несмотря на то, что инициатором создания списка Отхозория-Татунашвили была именно оппозиция, политики считают, что только составления таких списков недостаточно.

    Сегодня в своем выступлении в парламенте, одним из главных достижений в разговоре о противостоянии с оккупационным режимом премьер-министр назвал именно этот список.




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