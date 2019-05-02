В Сухуми горело здание средней школы №2 (+видео)

Здание средней школы N2 возгорелось сегодня утром в Сухуми. Огонь охватил крышу здания, к школе имени Пушкина была стянута техника спасателей. На месте происшествия работали более 100 человек и 10 пожарных машин.



По последним данным, пожар уже локализован.



"Сообщение о пожаре в школе поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные машины. Когда мы приехали, горела крыша. Мы позвонили в районные части МЧС и оттуда приехало подкрепление", - отметил глава абхазского МЧС Лев вициния.



Специалисты пока не говорят о возможных причинах возгорания.



"Крыша здания сгорела, но нам удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом", - добавил Квициния.













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