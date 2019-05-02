Учащихся сгоревшей в Сухуми школы распределят в другие учебные заведения

02.05.2019



"Я надеюсь, что учебные классы не пострадали, но тем не менее продолжать учебный процесс в школе уже невозможно", - отметил Какоба.



Сегодня же будет принято решение о том, по каким школам распределить детей.



"Только в начальных классах более 600 учеников. Уже директора других школ сказали о том, сколько детей они могут забрать. У меня в 12 часов совещание с руководителями отдела образования и директорами школ, мы будем стараться не прерывать учебный процесс, будем распределять детей", - подчеркнул Какоба.



Если будет необходимость, то на одну или две недели детей могут отпустить на летние каникулы, отметил министр. В школе учатся 1250 человек.





Читать далее: Учеников Сухумской средней школы N2 распределят в другие учебные заведения после пожара, произошедшего сегодня в здании школы. Об этом заявил глава Минобразования абхазского режима Адгур Какоба."Я надеюсь, что учебные классы не пострадали, но тем не менее продолжать учебный процесс в школе уже невозможно", - отметил Какоба.Сегодня же будет принято решение о том, по каким школам распределить детей."Только в начальных классах более 600 учеников. Уже директора других школ сказали о том, сколько детей они могут забрать. У меня в 12 часов совещание с руководителями отдела образования и директорами школ, мы будем стараться не прерывать учебный процесс, будем распределять детей", - подчеркнул Какоба.Если будет необходимость, то на одну или две недели детей могут отпустить на летние каникулы, отметил министр. В школе учатся 1250 человек.Читать далее: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190502/1027234857/Minobrazovaniya-uchenikov-vtoroy-shkoly-Sukhuma-raspredelyat-v-drugie-uchebnye-zavedeniya.html









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