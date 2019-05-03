.: Лента Новостей
  • Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии»
  • Харцель: Учения в Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России
  • Учащихся сгоревшей в Сухуми школы распределят в другие учебные заведения
  • В Сухуми горело здание средней школы №2 (+видео)
  • Руслан Абашидзе назначен и.о. председателя правительства АР Абхазия
  • Цихелашвили: СГБ работает над делом освобождения мужчины, задержанного в селе Тагилони
  • Российские оккупанты незаконно задержали еще одного гражданина Грузии
  • Центр «Эмпатия» требует начала судебного преследования против руководителей оккупационной базы в Набакеви
  • Спикер парламента Грузии сделал заявление в связи с военными учениями на оккупированных территориях
  • Цихелашвили: Учения в оккупированной Абхазии - политика демонстрирования силы

    •
     
    Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии»
    03.05.2019
    Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заверил своего грузинского коллегу Давида Залкалиани, что Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии» (оккупированная территория бывшей Автономной области Южная Осетия, Грузия) со стороны России.

    "Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии, и это нужно уважать. Эстония никогда не признает оккупацию этих территорий", - сказал Рейнсалу в телефонной беседе с Залкалиани, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности Грузии является внешнеполитическим приоритетом для Эстонии.

    Министры также подтвердили хорошие двусторонние отношения и крепкую дружбу Эстонии и Грузии.

    "Эстония и Грузия - очень близкие партнеры, у нас хорошее сотрудничество почти в каждой сфере. Мы продолжим твердо поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии", - сказал Рейнсалу, отметив важность продолжения реформ со стороны Тбилиси.

    Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в первой половине 1990-х годов. После вооруженного конфликта между Москвой и Тбилиси в 2008 году Россия признала независимость обеих непризнанных республик и установила с ними дипотношения. Ее примеру последовали лишь несколько стран, а подавляющее большинство государств мира Абхазию и Южную Осетию не признают.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия