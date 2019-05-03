Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии»

03.05.2019 Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заверил своего грузинского коллегу Давида Залкалиани, что Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии» (оккупированная территория бывшей Автономной области Южная Осетия, Грузия) со стороны России.



"Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии, и это нужно уважать. Эстония никогда не признает оккупацию этих территорий", - сказал Рейнсалу в телефонной беседе с Залкалиани, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности Грузии является внешнеполитическим приоритетом для Эстонии.



Министры также подтвердили хорошие двусторонние отношения и крепкую дружбу Эстонии и Грузии.



"Эстония и Грузия - очень близкие партнеры, у нас хорошее сотрудничество почти в каждой сфере. Мы продолжим твердо поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии", - сказал Рейнсалу, отметив важность продолжения реформ со стороны Тбилиси.



Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в первой половине 1990-х годов. После вооруженного конфликта между Москвой и Тбилиси в 2008 году Россия признала независимость обеих непризнанных республик и установила с ними дипотношения. Ее примеру последовали лишь несколько стран, а подавляющее большинство государств мира Абхазию и Южную Осетию не признают.









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