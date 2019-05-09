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    Заявление министерства обороны России вызвало недовольство в оккупированной Абхазии
    09.05.2019
    Заявление распространенное министерством обороны России вызвало недовольство в оккупированной Абхазии.

    В частности, 6-го мая пресс-служба Южного военного округа России распространила на веб-странице минобороны РФ информацию, что «впервые безопасность на 10-ти масштабных мероприятиях во время майских праздников будут обеспечивать подразделения полиции российской военной базы находящейся на территории оккупированной Абхазии».

    После этого, организация «Апсхара» распространила заявление, где назвала информацию Южного военного округа России провокацией.

    «Общественная организация« Апсхара» выражает возмущение распространённой информацией о том, что российские военные будут контролировать правопорядок в местах массовых общественных торжеств. Мы рассматриваем это как провокацию и ждем от властей подтверждения или опровержения этой информации», — говорится в заявлении «Апсхара».

    Вскоре т.н министерство иностранных дел оккупированной Абхазии опровергло информацию минобороны РФ, что на майских праздниках обеспечивать безопасность будут подразделения российской военной базы.


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