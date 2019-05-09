Российские оккупанты все же вышли на патрулирование улиц Сухуми

09.05.2019 Российские оккупанты вышли на патрулирование улиц Сухуми для обеспечения безопасности на майские праздники как и было заявлено министерством обороны России.



6-го мая пресс-служба Южного военного округа России распространила на веб-странице минобороны РФ информацию, что «впервые безопасность на 10-ти масштабных мероприятиях во время майских праздников будут обеспечивать подразделения полиции российской военной базы находящейся на территории оккупированной Абхазии».



Заявление Минобороны России вызвало большое недовольство в Абхазии. Организация «Апсхара» распространила заявление, где назвала информацию Южного военного округа России провокацией.



«Общественная организация« Апсхара» выражает возмущение распространённой информацией о том, что российские военные будут контролировать правопорядок в местах массовых общественных торжеств. Мы рассматриваем это как провокацию и ждем от властей подтверждения или опровержения этой информации», — говорится в заявлении «Апсхара».



Вскоре после этого заявления российского ведомства, абхазские ведомства стали опровергать данную информацию, однако, как свидетельствуют факты, российские военные все же вышли на патрулирование улиц города.











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