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    Российские оккупанты все же вышли на патрулирование улиц Сухуми
    09.05.2019
    Российские оккупанты вышли на патрулирование улиц Сухуми для обеспечения безопасности на майские праздники как и было заявлено министерством обороны России.

    6-го мая пресс-служба Южного военного округа России распространила на веб-странице минобороны РФ информацию, что «впервые безопасность на 10-ти масштабных мероприятиях во время майских праздников будут обеспечивать подразделения полиции российской военной базы находящейся на территории оккупированной Абхазии».

    Заявление Минобороны России вызвало большое недовольство в Абхазии. Организация «Апсхара» распространила заявление, где назвала информацию Южного военного округа России провокацией.

    «Общественная организация« Апсхара» выражает возмущение распространённой информацией о том, что российские военные будут контролировать правопорядок в местах массовых общественных торжеств. Мы рассматриваем это как провокацию и ждем от властей подтверждения или опровержения этой информации», — говорится в заявлении «Апсхара».

    Вскоре после этого заявления российского ведомства, абхазские ведомства стали опровергать данную информацию, однако, как свидетельствуют факты, российские военные все же вышли на патрулирование улиц города.


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