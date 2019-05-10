.: Лента Новостей
  • Заводы Иванишвили по майнингу биткойнов в оккупированной Абхазии - СМИ
  • В Гали стало меньше мраморных клопов - люди надеются, что немого вздохнут
  • Российские оккупанты все же вышли на патрулирование улиц Сухуми
  • Заявление министерства обороны России вызвало недовольство в оккупированной Абхазии
  • Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии»
  • Харцель: Учения в Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России
  • Учащихся сгоревшей в Сухуми школы распределят в другие учебные заведения
  • В Сухуми горело здание средней школы №2 (+видео)
  • Руслан Абашидзе назначен и.о. председателя правительства АР Абхазия
  • Цихелашвили: СГБ работает над делом освобождения мужчины, задержанного в селе Тагилони

    •
     
    В Гали стало меньше мраморных клопов - люди надеются, что немого вздохнут
    10.05.2019
    Жители Гали говорят, что количество мраморного клопа в текущем году сравнительно уменьшилось, но вероятность их размножения все еще большая. Как заявили местные жители DFWatch, в минувшие годы в это время было больше вредителей.

    "Их стало сравнительно меньше, то там, то здесь встречаются, но нет гарантии, что опять не размножаться. Примерно через месяц они вылупятся, мы используем только препараты против тли, а лекарства против их яиц настолько дорогие, что население не может купить. В частности, 1 литр лекарства стоит до 45 лари, и хватает на 350 корней орехов. Даже если купят несколько человек, результата не будет, поскольку необходимо массовое опрыскивание. Если даже я куплю, они размножаться от соседа"- заявил DFWatch один из местных жителей.

    По их же словам, урожай орехов будет зависеть как раз таки от размножения этого периода.

    "Если за один месяц их количество не увеличится, шанс чего наверное, небольшой, может улучшиться урожай орехов, но если размножаться, будет та же ситуация, и мы не получим урожая. Было бы хорошо иметь ресурс опрыскивания, чтобы уничтожить яйца вредителя, но у нас нет средств. Факт, что сейчас их очень мало, само по себе уже хорошо, и мы очень хотим, чтобы так было и через месяц"- говорят местные.

    Напомним, что абхазская сторона запретила ввозить на оккупированную территорию средство для опрыскивания против мраморного клопа. Абхазские "пограничники" на мосту отбирают у людей лекарство, и штрафуют на 500 рублей, а на рынке Гали он стоит гораздо дороже.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия