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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Гали стало меньше мраморных клопов - люди надеются, что немого вздохнут

10.05.2019 Жители Гали говорят, что количество мраморного клопа в текущем году сравнительно уменьшилось, но вероятность их размножения все еще большая. Как заявили местные жители DFWatch, в минувшие годы в это время было больше вредителей.



"Их стало сравнительно меньше, то там, то здесь встречаются, но нет гарантии, что опять не размножаться. Примерно через месяц они вылупятся, мы используем только препараты против тли, а лекарства против их яиц настолько дорогие, что население не может купить. В частности, 1 литр лекарства стоит до 45 лари, и хватает на 350 корней орехов. Даже если купят несколько человек, результата не будет, поскольку необходимо массовое опрыскивание. Если даже я куплю, они размножаться от соседа"- заявил DFWatch один из местных жителей.



По их же словам, урожай орехов будет зависеть как раз таки от размножения этого периода.



"Если за один месяц их количество не увеличится, шанс чего наверное, небольшой, может улучшиться урожай орехов, но если размножаться, будет та же ситуация, и мы не получим урожая. Было бы хорошо иметь ресурс опрыскивания, чтобы уничтожить яйца вредителя, но у нас нет средств. Факт, что сейчас их очень мало, само по себе уже хорошо, и мы очень хотим, чтобы так было и через месяц"- говорят местные.



Напомним, что абхазская сторона запретила ввозить на оккупированную территорию средство для опрыскивания против мраморного клопа. Абхазские "пограничники" на мосту отбирают у людей лекарство, и штрафуют на 500 рублей, а на рынке Гали он стоит гораздо дороже.









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