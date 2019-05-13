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    Заводы Иванишвили по майнингу биткойнов в оккупированной Абхазии - СМИ
    13.05.2019
    Бидзина Иванишвили богатеет за счет российской оккупации - журналисты presa.ge утверждают, что олигарх крадет электричество у Грузии из Ингури ГЭС, перекачивает его в Абхазию, и по содействию сепаратистов там работают его 4 предприятия биткойнов, причем, так что он вообще не платит деньги за электроэнергию.

    Издание распространяет скандальную информацию со ссылкой на своих источников.

    «Полтора года назад биткойны начали резко обесцениваться, и от 20 000 долларов цена упала до 3 000 долларов. А для их производства требовался тот же объем электроэнергии. То есть, выработка биткойнов пусть даже по привилегиям уже не была выигрышной. Поэтому олигарх нашел выход в переносе бизнеса в оккупированный регион, и вообще в бесплатной краже электричества.

    В оппозиции Бидзину Иванишвили считают главным энерго вампиром страны, подорвавшим энергетику Грузии производством биткойнов. Что касается положения, сложившегося в Абхазии, у оппонентов возникают вопросы о том, что грузинская власть ничего не делает, чтобы справится с этой проблемой.

    Между тем Абхазия уже давно является черной дырой энергетики Грузии, которая почти полностью осваивает дешевую электроэнергию, выработанную Ингури ГЭС. Если 4-5 лет назад абхазская сторона забирала до 30-40% выработанного электричества, сейчас сепаратисты забирают 70%, иногда даже больше выработанной энергии из единственного источника дешевой альтернативной энергии для Грузии. Пополнять недостаток Грузии приходится из России, откуда мы гораздо дороже покупаем электричество», - утверждает издание.


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