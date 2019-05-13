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    Турнава: Обеспечение Абхазии электроэнергией является суверенным интересом Грузии
    13.05.2019
    «Ингури ГЭС» — одна из тех малых нитей, которые остались у нас сегодня и объединяют нас с Абхазией, нашими абхазскими сестрами и братьями, мы все должны заботиться об этих нитях, — об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

    По ее словам, энергетическая система едина.

    «Наша энергетическая система по-прежнему едина, несмотря на попытки врага. Мы сохранили территориальную целостность в энергетической сфере», — заявила Натия Турнава.

    Как отметила министр, обеспечение Абхазии электроэнергией является суверенным интересом Грузии и неприемлемо использовать эту тему в политических целях.

    «Что касается тех ложных и совершенно непроверенных, абсурдных т.н. версий, почему мы подаем Абхазии электроэнергию из Ингури ГЭС, Ингури-Варднильская плотина является нашим национальным богатством, уже много лет Ингури ГЭС подает электроэнергию всей Грузии, в том числе и Абхазии и сегодня это тоже так. Исходя из этого, по моему мнению, аморальным является использование этого вопроса и нашего суверенного интереса для того, чтобы навредить кому-то в политических дебатах, это льет воду только на мельницу врага,
    это — неприемлемо», — заявила министр экономики и устойчивого развития.


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