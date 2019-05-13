.: Лента Новостей
  • Утвержден новый состав правительства А/Р Абхазия
  • Представители власти Грузии опровергают наличие у Иванишвили майнинговых ферм в Абхазии
  • Турнава: Обеспечение Абхазии электроэнергией является суверенным интересом Грузии
  • Заводы Иванишвили по майнингу биткойнов в оккупированной Абхазии - СМИ
  • В Гали стало меньше мраморных клопов - люди надеются, что немого вздохнут
  • Российские оккупанты все же вышли на патрулирование улиц Сухуми
  • Заявление министерства обороны России вызвало недовольство в оккупированной Абхазии
  • Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и «Южной Осетии»
  • Харцель: Учения в Абхазии увеличивают напряженность и противоречат обязательствам России
  • Учащихся сгоревшей в Сухуми школы распределят в другие учебные заведения

    •
     
    Представители власти Грузии опровергают наличие у Иванишвили майнинговых ферм в Абхазии
    13.05.2019
    Представители власти Грузии опровергают информацию издания presa.ge, согласно которой неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили владеет майнинговыми фермами на оккупированной территории Абхазии. Также утверждалось, что эти фермы бесплатно получают электроэнергию от ИнгуриГЭС. Как заявляет один из членов фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, это распорядок дня оппозиции и управлямых ими СМИ.

    "Человек должен думать антигосударственно, чтобы позволить себе придумать такую ложь. Мы уже привыкли к ложным обвинения. Это распорядок дня оппозиции и управляемых ими СМИ. Это понятно, но года бьют наряду с энергобезопасностью по теме отношений с абхазами, они не думают, какой месидж мы посылаем нашим абхазским братьям и сестрам?", - заявляет Мдинарадзе.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия