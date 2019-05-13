Представители власти Грузии опровергают наличие у Иванишвили майнинговых ферм в Абхазии

13.05.2019 Представители власти Грузии опровергают информацию издания presa.ge, согласно которой неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили владеет майнинговыми фермами на оккупированной территории Абхазии. Также утверждалось, что эти фермы бесплатно получают электроэнергию от ИнгуриГЭС. Как заявляет один из членов фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, это распорядок дня оппозиции и управлямых ими СМИ.



"Человек должен думать антигосударственно, чтобы позволить себе придумать такую ложь. Мы уже привыкли к ложным обвинения. Это распорядок дня оппозиции и управляемых ими СМИ. Это понятно, но года бьют наряду с энергобезопасностью по теме отношений с абхазами, они не думают, какой месидж мы посылаем нашим абхазским братьям и сестрам?", - заявляет Мдинарадзе.









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