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    Заключение немецких врачей подтверждает отравление лидера абхазской оппозиции
    17.05.2019
    Семья лидера абхазского оппозиционера Аслана Бжания утверждает, что политик был отравлен, и предоставила результаты медицинского анализа биологических данных, сделанного в Германии. У

    Аслан Бжания 18 апреля в критическом состоянии был доставлен в Московскую городскую больницу имени Буянова. Со схожими симптомами были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания. В течение долгого времени не было достоверной информации ни о результатах медицинского обследования, ни о точном диагнозе А. Бжания и его сотрудников. В условиях информационного вакуума, у многих сохранялась надежда на скорое выздоровление

    В заявлении семьи Бжания отмечается, что самые худшие подозрения подтвердились после получения достоверных данных о медицинском обследовании биологического материала А. Бжания. Выводы целой группы специалистов указывают на факт преступного внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции.

    Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хефе, (Нимфенбургер штрассе 10 д.) города Мюнхена за подписью четырех докторов медицинских наук, двух профессоров медицины и специалистов в области терапии и кардиологии, были сообщены следующие данные:

    1. Повышенные показатели ртути в крови
    2. Повышенные показатели алюминия в моче (138 мкг/л) при референсных значениях (норма) до 35 мкг/л.
    3. Повышенные показатели кадмия (1,4мкг/л).
    4. Повышенные показатели бензиодиазепинов (307мкг экв/л).

    Следует особо подчеркнуть, что эти анализы были сделаны уже после двух процедур очистки крови (плазмоцитофарез). Это означает, что первоначальные показатели были близки к критическим.

    "Врачи отмечают, что уровень бензодиазепинов мог быть в определенной степени с седацией в больнице. Кроме того, уровень кадмия в крови может быть связан с двумя процедурами очищения крови. Наиболее серьезные причины болезни могут быть связаны именно с повышенным содержанием алюминия и ртути.

    Получены данные и из медицинской карты больного Бжания Левана Дмитриевича, сотрудника охраны А.Г. Бжания. Исходя из заключения врачей, возможность инфекционного заболевания была исключена. В заключении иммунолога от 26.04.2019 сказано: «нельзя исключить аутоиммунное поражение и отравление неизвестными веществами». Рекомендованы анализ на тяжелые металлы и консультация токсиколога. Ярко выражено токсическое поражение зрительного нерва", - говорится в заявлении семьи Бжания.

    Также отмечается, что политический террор стал реальностью политической жизни Абхазии. В связи с создавшейся ситуацией, семья Бжания призывает перенести выборы на осень текущего года.


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