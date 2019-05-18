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    Два трупа обнаружены в сгоревшем доме в Сухуми
    18.05.2019
    17 мая в 23.28 на диспетчерский пульт Пожарно-спасательной службы города Сухуми и Сухумского района поступило сообщение о пожаре в частном доме в районе Маяка, по улице Морская, 14, сообщают абхазские СМИ.

    На место происшествия сразу же выехали три пожарных расчета.

    «По прибытию мы обнаружили, что дом уже полностью охвачен огнем. Строение было барачного типа и его спасти было невозможно. Более того, огонь перекинулся и на близстоящие нежилые здания. Только после полного тушения огня выяснилось, что есть жертвы. Нами были обнаружены два трупа», - сообщил начальник Пожарно-спасательной службы Темур Квициния.

    Личности погибших при пожаре пока неизвестны.

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.




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