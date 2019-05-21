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    Абхазия снова бурлит - оппозиция требует переноса выборов и отставки Хаджимба
    21.05.2019
    20 мая в Абхазии, у здания местного "парламента", началась акция с требованием переноса "президентских" выборов на более поздний срок в связи с отравлением лидера оппозиции Аслана Бжания. В этот же день в "парламнете" состоялось заседание, которое отвергло введение моратория на статью о проведении выборов и перенос выборов на осень.

    Данное решение вызвало недовольство по всей Абхазии. Сообщается, что произошли столкновения, зачинщиком которой был охранник Рауля Хаджимба, Ахра Джопуа.

    В результате принятых "парламентом" решений началась бессрочная забастовка. В Сухуми съезжаются люди со всей Абхазии. К утру в центре Сухуми собрались около сотни человек, которые требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга.

    Представители оппозиции перекрыли ведущие к Сухуми участки трассы = заблокирован проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчирского района. Пропускаются только автомобили скорой медицинской помощи и машины с детьми.


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