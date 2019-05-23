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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Официальный Тбилиси разбирается с визитом словацкой делегации в Абхазию

23.05.2019 Министерство иностранных дел Грузии отзывается на визит представителей туристического бизнеса и медиа Словакии в Абхазию, и заявляет, что в связи с этим уже связались со словацкой стороной.



"Об этом Посольство Грузии в Словакии уже сообщило Министерству иностранных дел Словакии. Кроме того, посольство на днях планирует встречу с руководством телевидения этого журналиста"- заявляют в МИД Грузии.



К информации: в оккупированной Абхазии с четырехдневным визитом гостят представители туристического бизнеса и СМИ Республики Словакия. Вчера с преисторией этого визита журналистов ознакомила начальник управления туризма абхазской Торгово-промышленной палаты Инара Даурова.



"В 2017-2019 годы делегация нашего ведомства участвовала в ежегодной международной туристической выставке в словацком городе Братиславе. Абхазский павильон пользовался большой популярностью, как среди организаторов, так и посетителей и участников. Тогда мы приняли решение, устроить информационно-рекламный тур для представителей словацкого туристического бизнеса, чтобы они лично на месте ознакомились с туристическим потенциалом Абхазии, и по возвращению на родину запланировали здесь туры"- заявила Даурова.



Гости из Словакии посетили Сухуми, Гагры, озеро Рица, в селе Дурипш абхазы пригласили их к столу, накрытому специально для них. Один из членов делегации, руководитель делегации туристического агентства Spis Travel Ладислав Вастушко рассказал, что его фирма устраивает туры в страны бывшего Советского Союза, в данном контексте он начал с Украины, и распространил бизнес на Россию.



"5 лет назад мы приезжали на олимпийские игры в Сочи, и там встретились с абхазами, которые рассказали нам об этой стране. Уже тогда у меня возникла идея организовать туры в Абхазии, но на то время у нас не было необходимых контактов, сейчас мы видим, что существует возможность показать нашим туристам Абхазию.



Надеюсь, мы быстро подготовим здесь туры, чтобы они уже в текущем году могли приехать, и посмотреть вашу красивейшую страну"- заявил Вастушко.



Журналисты поинтересовались, какой маршрут является самым удобным для словацких туристов, чтобы приехать в Абхазию. По заявлению гостей, туристам придется оформить две визы, русскую и абхазскую, и поехать через Сочи, а до Сочи существуют два маршрута - из Братиславы через Москву, или из города Кошице (Восточная часть Словакии) через Стамбул.













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