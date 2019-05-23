в Аджарии закончилась неделя, посвященная Дням Абхазии

Батуми традиционно активно отзывается на неделю, посвященную Дню Абхазии. В рамках недели сегодня закончился цикл мероприятий, организатором которого были "Грузинско-абхазская сага" и Национальная академия наук Абхазии.
Во встречах, посвященных Дням Абхазии, участвовали, и выступили с речью представители правительства и муниципалитета, городского собрания Аджарии, министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, министр сельского хозяйства Тите Арешидзе, председатель городского собрания города Батуми Сулико Тедидзе, руководители "Грузинско-абхазской саги" Натела Думбадзе, Вано Папунидзе, известные лица общества Аджарии, президент Национальной академии наук Абхазии Зураб Ломтатидзе, международная организация "Сороптимистентернационал"- клуб "Батуми".
Для участия в мероприятиях, проведенных в Аджарии в рамках дней Абхазии, приехали и поблагодарили организаторов и каждого участника заместитель председателя Верховного совета А/Р Абхазии Давид Гвадзабия, депутаты Верховного совета Вахтанг Колбая, Элгуджа Гвазава, ректор сухумского университета Зураб Хонелидзе.
На мероприятии интересно позиционировала исторически-политическая тематика Абхазии, а ученики абхазской школы Перии показали представление на тему мохаджирства, после чего мероприятие было продолжено в абхазской школе Периа, где присутствовали на открытом уроке. Ученики школы прочитали на абхазском языке отрывки из "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, произведений Дмитрия Гулия и Нодара Думбадзе.
В конце участники встречи символически опустили в море венок.
День Абхазии, 23 мая, объявленный католикосом-патриархом Всея Грузии, архиепископом Мцхета-Тбилиси, митрополитом Пицунды и Цхум-Абхазии, Святейшим и Блаженнейшим Илией II, завершился в Аджарии фейерверком.