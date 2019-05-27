Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Из школ Гальского района выпустились 400 учащихся

27.05.2019 В школах Абхазии прозвенел последний звонок. В образовательном ресурс-центре Гали DFWatch заявили, что со школой попрощались почти 400 учеников 11-класса.



"В 30 школах оккупированного Гальского района для выпускников прозвенел последний звонок. Около 400 молодых людей попрощались с родной школой, любимыми педагогами, и начнут новую жизнь. Многие готовятся к высшему образованию, многие хотят освоить профессию, часть пока остается дома и продолжит трудиться рядим с родителями. Мы глубоко убеждены, каждый из них будет достойным гражданином, должным образом оценит труд педагогов, технического персонала, родителей, и людей, которые постоянно старались и стараются оказать им помощь сделать шаг к лучшему будущему, примирению и миру, на благо страны"- заявила руководитель образовательного ресурс центра Гали Нона Шония.



По ее же информации, из выпускников 2019 года абитуриентами стали 168 учащихся.



"По данным ресурс-центра, участие в Национальных экзаменах примут 308 абитуриентов. Из них 168 учеников являются выпускниками 2019 года, остальные 140 прошлых лет, которые на данном этапе в рамках "Шаг к лучшему будущему" учатся на подготовительных кусах в ТГУ и Университете Зугдиди имени Шоты Месхия"- заявила DFWatch руководитель ресурс-центра.



Что касается выпускников текущего года, до Национальных экзаменов им придется сдать местный экзамен.



"Сегодня прозвенел последний звонок. С завтрашнего дня они вновь вернутся к занятиям, чтобы подготовится сначала к школьным, а затем к Единым национальным экзаменам. В школе им приходится сдать 5 экзаменов по следующим предметам: русский, грузинский, математика, абхазский, и история Абхазии. По этим экзаменам они получат здешний аттестат, а затем выйдут на национальные экзамены"- заявила DFWatch педагог одного из гальских школ.



К информации, в школах оккупированного Гальского района преподавание на грузинском языке с 2015 года поэтапно сменили на русский, с 1990 года до 2018 года количество грузинских школ в оккупированном районе с 58 сократилось до 30.



Следует отметить, что в Абхазии 155 школ в целом закончили 1 889 подростков.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>