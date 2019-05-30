Россия выделит 133 млн рублей Абхазии на борьбу с клопами

30.05.2019 Россия выделит оккупационному режиму Абхазии денежные средства из федерального бюджета в качестве финансовой помощи на борьбу с клопами, передает агентство «Росбалт».



Сумма помощи оценивается в 133,1 млн рублей. Такая сумма зафиксирована в законопроекте о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019-2020 годы, который правительство РФ внесло в Госдуму.



«Росбалт» отмечает, что в марте 2018 года США объявили, что выделят Грузии $3,5 млн на борьбу с мраморными клопами.



Мраморный клоп признан серьезным сельскохозяйственным вредителем в странах Европы и США. Вспышка массового размножения клопа во влажных субтропиках России и на территории Абхазии была отмечена в 2015 году, а годом позднее она привела к существенным потерям урожая плодовых и субтропических культур.









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