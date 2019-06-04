Тбилиси передал сухумскому режиму средства борьбы с мраморным клопов на 600 тыс лари

В докладе премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе парламенту сказано, что в 2018 году грузинская сторона передала Абхазии технику для опрыскивания средства борьбы с мраморным клопом, феромоны, специальное оснащение и необходимые пестициды, суммарная стоимость которых составила более чем 600 000 лари.
А также в отчете написано, что с целью содействия сельскохозяйственным работам региону Абхазии регулярно передаются ветеринарные вакцины.
Доклад касается течения выполнения правительственной программы 2018-2020 годов.
Тем не менее, о борьбе с мраморным клопом в абхазских СМИ разговор идет только о финансовой или технической помощи со стороны России.