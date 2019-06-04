.: Лента Новостей
  • На здравоохранение жителей Абхазии и Цхинвали потрачено почти 7 миллионов лари - правительство
  • Жители оккупированных территорий выходят на контакт с бизнес идеями и проектами - Бахтадзе
  • Тбилиси передал сухумскому режиму средства борьбы с мраморным клопов на 600 тыс лари
  • ВС Абхазии намерен внести иск против российских оккупантов в Международный суд в Гааге
  • Россия выделит 133 млн рублей Абхазии на борьбу с клопами
  • Из школ Гальского района выпустились 400 учащихся
  • Жители Гальского района о предстоящих «выборах»
  • В Аджарии закончилась неделя, посвященная Дням Абхазии
  • Официальный Тбилиси разбирается с визитом словацкой делегации в Абхазию
  • Оппозиция в Абхазии добилась своего - выборы переносятся на август

    •
     
    Тбилиси передал сухумскому режиму средства борьбы с мраморным клопов на 600 тыс лари
    04.06.2019
    В докладе премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе парламенту сказано, что в 2018 году грузинская сторона передала Абхазии технику для опрыскивания средства борьбы с мраморным клопом, феромоны, специальное оснащение и необходимые пестициды, суммарная стоимость которых составила более чем 600 000 лари.

    А также в отчете написано, что с целью содействия сельскохозяйственным работам региону Абхазии регулярно передаются ветеринарные вакцины.

    Доклад касается течения выполнения правительственной программы 2018-2020 годов.

    Тем не менее, о борьбе с мраморным клопом в абхазских СМИ разговор идет только о финансовой или технической помощи со стороны России.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия