На здравоохранение жителей Абхазии и Цхинвали потрачено почти 7 миллионов лари - правительство

В одной из глав доклада, представленного парламенту премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, посвященной "Политике мирного урегулирования конфликта", говорится о расходах из бюджета Грузии 2018 года на здравоохранение.
"Продолжается бесплатное медицинское обслуживание населения оккупированных территорий в рамках "Государственной реферальной программы", а также регулярная поставка разных медикаментов региону Абхазии. Сумма, потраченная в 2018 году правительством Грузии на компонент здравоохранения, составила около 7 миллионов лари"- сказано в отчете.
Обращаемость из оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, и соответственно, расходы бюджета на здравоохранение ежегодно равны этим показателям.