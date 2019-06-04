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    На здравоохранение жителей Абхазии и Цхинвали потрачено почти 7 миллионов лари - правительство
    04.06.2019
    В одной из глав доклада, представленного парламенту премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, посвященной "Политике мирного урегулирования конфликта", говорится о расходах из бюджета Грузии 2018 года на здравоохранение.

    "Продолжается бесплатное медицинское обслуживание населения оккупированных территорий в рамках "Государственной реферальной программы", а также регулярная поставка разных медикаментов региону Абхазии. Сумма, потраченная в 2018 году правительством Грузии на компонент здравоохранения, составила около 7 миллионов лари"- сказано в отчете.

    Обращаемость из оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона, и соответственно, расходы бюджета на здравоохранение ежегодно равны этим показателям.


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